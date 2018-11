Estreia da Cacete na SPFW une sexo e moda urbana em manifesto pela liberdade

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na esteira do ativismo visto nesta São Paulo Fashion Week, a grife Cacete Company estreou no calendário de desfiles com um manifesto pela diversidade sexual e pela liberdade de expressão por meio da roupa.

Buracos nas nádegas, estampas de homens transando e recortes no corpo dialogam com a estética despudorada que é praxe nas passarelas internacionais.

A grife lança mão de códigos da moda urbana para remodelá-las em embalagem esportiva, como nos looks que parecem de ciclista.

De cartela enxuta, que varia entre verde, preto e branco, a Cacete Company faz uma estreia honesta, bem editada e com teor libertário explícito.