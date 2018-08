Estreia da 'Nona Sinfonia' tem oscilações e destaque nos contrabaixos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O biógrafo Jan Swafford mostra como o pensamento iluminista e libertário de Beethoven (1770-1827) vem da cosmopolita Bonn, sua terra natal, não da conservadora Viena onde se radicaria aos 22.

Supõe-se que ele tenha conhecido a "Ode à Alegria" de Schiller (1759-1805) --o texto que utilizaria no quarto movimento da "Sinfonia nº9" --ainda adolescente. A "Nona" estreou em 1824, quando Beethoven tinha 53 anos.

A obra segue intrigante para quem escuta e desafiadora para quem toca. Nesta semana, a Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo) a programou em cinco récitas, duas a mais do que o habitual.

Regida pelo alemão Alexander Liebreich, a estreia na quarta (22) teve altos e baixos. No primeiro movimento ficou evidente a proposta de enfatizar as imitações -motivos passando de um instrumento a outro- em alta rotação.

A firmeza rítmica deu bons resultados no segundo movimento, quando o som de violinos e violas começou a arredondar, apesar do andamento um tanto rápido no "Trio".

Esse excesso de "urgência" prejudicou, em geral, o cantábile das frases e o entrosamento entre os naipes, especialmente no terceiro movimento. Falhas pontuais (como a da escala solo da trompa) são riscos que fazem parte do jogo, mas havia um incomum nervosismo no ar.

Foi somente no aguardado finale que a Osesp achou o seu som costumeiro. Mas a velocidade deixou as vozes solistas niveladas, sem muito destaque, o que foi também prejudicado pelo seu posicionamento atrás das cordas.

Pontos altos foram os coros -bem preparados, firmes e ensaiados- e as cordas graves, com contrabaixos concentrados e seguros, saboreando cada frase.

Em tempos de compressão de frequências em arquivos de áudio, curtir os graves de uma boa orquestra é motivo que justifica, em si, a aposta na experiência da música ao vivo.

NONA SINFONIA DE BEETHOVEN

QUANDO Qui. (23), às 20h30, sex. (24), às 20h30, sáb. (25), às 16h30, dom. (26), às 19h

ONDE Sala São Paulo, pça. Júlio Prestes, 16

PREÇO R$ 50 a R$222

CLASSIFICAÇÃO 7 anos

AVALIAÇÃO Bom