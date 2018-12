Estreia nova temporada de série sobre saúde pública com Drauzio Varella

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estreia nesta quarta-feira (21) a segunda temporada da websérie "O Sistema - Um Retrato da Saúde no Brasil", apresentada por Drauzio Varella.

Serão cinco episódios sobre a saúde pública do país que irão ao ar semanalmente, às quartas-feiras, no canal do médico no YouTube.

A primeira temporada, com dois episódios e 100 mil visualizações, continua disponível no canal.

A produção executiva é de Beto Gauss e a direção de conteúdo é de Giuliano Cedroni, da Prodigo Films. O roteiro é de Morris Kachani, e a direção é de Jefferson Gorgulho.

O episódio disponível nesta quarta (21) conta a história do SUS (Sistema Único de Saúde), instaurado com a Constituição de 1988 e analisa o funcionamento da estrutura, os problemas, desafios e acertos do mais ambicioso programa de saúde mundial.

Os episódios seguintes vão falar de mães, crianças e gestantes que vivem na cracolândia, o crescimento da obesidade no país e também planejamento familiar.