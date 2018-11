Estrela da série '13 Reasons Why' grava cenas para próximo filme da franquia 'Vingadores'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Katherine Langford, 22, que interpretou a adolescente Hannah Baker em "13 Reasons Why", foi confirmada no elenco do quarto filme da série Vingadores. Suas cenas já teriam sido gravadas, segundo a imprensa americana, mas os detalhes ainda são mantidos em segredo.

A atriz recebeu uma indicação ao Globo de Ouro por sua atuação em "13 Reasons Why", da Netflix. Ela, no entanto, não retornará para a terceira temporada da série, e deve se juntar ao elenco de "Cursed", também na Netflix, que mostrará uma nova versão da história do Rei Arthur, centrada na personagem de Langford.

Após "13 Reasons Why", a atriz já apareceu nas telonas no romance "Com Amor, Simon" e também gravou sua participação na ficção científica "Spontaneous".

O quarto filme da saga "Vingadores", inspirada nos quadrinhos da Marvel, começou a ser gravado ainda em 2017, junto com o "Vingadores: Guerras Infinitas", mas também teve cenas adicionais gravadas nos últimos meses. A expectativa é que o novo longa da série, o 22º do universo Marvel, estreie em maio de 2019.