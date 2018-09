Estrelado por Nathalia Timberg e Clara Sverner, espetáculo 'Chopin ou O Tormento do Ideal' chega a Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

Chopin ou O Tormento do Ideal é um espetáculo consagrado a Chopin, que associa música e poesia, interpretado pela atriz Nathalia Timberg e tocado por Clara Sverner, uma das maiores pianistas brasileiras, dirigidas por José Possi Neto. O espetáculo chega a Curitiba no dia 22 de setembro, em dupla apresentação, com patrocínio da Vivo.

A montagem original teve sua estreia nos primeiros meses do ano de 1987, no Théâtre de la Gaîté-Montparnasse, em Paris. O Pianista Erik Berchot, vencedor (notavelmente) do prêmio Frédéric Chopin de Varsóvia (1980), uniu seus talentos aos do ator e autor Philippe Etesse para compor o belo espetáculo.

Partindo de recortes textuais da vida de Chopin, cartas de George Sand entrelaçadas com declarações e poemas de Musset, Liszt, Baudelaire, Gérard de Nerval e Saint-Pol-Roux, o espetáculo ilumina, neste encontro de música e palavras, vinte anos da vida e da obra do compositor, criando uma possível subjetividade acerca de sua biografia com a objetividade e a poética do seu contexto histórico.

Texto e música marcam os acontecimentos e apresentam uma personagem dividida entre um cotidiano vivido, às vezes, dolorosamente e um ideal inatingível.

De um lado do palco, uma das maiores vozes do teatro brasileiro, Nathalia Timberg, e do outro uma das mãos mais habilidosas e sensíveis do piano, além de profunda conhecedora do repertório e do gênio chopiniano - em 2011, a pianista foi indicada ao Grammy Latino pelo disco ‘Chopin por Clara Sverner’.

O espetáculo foi sucesso de público em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Porto Alegre, Santa Maria, Jundiaí, Santo André, Araraquara e Birigui. O Patrocínio da Vivo permitirá a circulação do espetáculo por ainda mais quatro cidades do país: Goiânia, Belo Horizonte, Campinas e Curitiba.



Ficha técnica

Concepção original: Philippe Etesse / Tradução: Nathalia Timberg / Direção: José Possi Neto / Elenco: Nathalia Timberg / Piano ao vivo: Clara Sverner / Direção de produção: Danielle Cabral e Ricardo Grasson/ Cenografia: Chris Aizner / Desenho de luz: Wagner Freire / Figurinos: Miko Hashimoto / Criação e Direção Vídeo Mapping: VJ. Alexandre Gonzales/ Vídeo Designer: Laerte Késsimos / /Coordenação de projetos: Contorno Produções e DCARTE / Idealização: DCARTE e Gelatina Cultural / Produção: Jessica Rodrigues e Victória Martinez- CONTORNO Produções/ Direção assistente: Renato Forner/ Assistente de figurinos: Ana Key Kapaz/ Fotos divulgação: Edson Kumasaka, Ronald Mendes e Juliana Alabarse/ Projeto Gráfico: Lucas Sancho / Iluminador: Marcel Rodrigues/ Produção Local: Diego Marchioro / Assessoria de imprensa: Fernando de Proença/ Administração e Contratos: EXEDRA Consultoria

Sobre a Vivo e o Teatro

A Vivo, líder em telecomunicações no Brasil, acredita no teatro como elemento de conexão entre as pessoas. Ao longo dos últimos 14 anos, mais de 1 milhão de espectadores em todo o País, prestigiaram os projetos patrocinados pela empresa. Por meio do Teatro Vivo, em São Paulo, sua principal frente de apoio à cultura brasileira, a empresa oferece ainda um espaço de qualidade, com programação variada, criativa e independente. Um palco que acolhe tanto atores já consagrados como novos artistas.

Serviço

Chopin ou O Tormento do Ideal

Com Nathalia Timberg e Clara Sverner

Local: Centro Cultural Teatro Guaíra

Guairinha

(R. XV de Novembro, 971)

Data e Horário: 22 de Setembro

Sábado às 17h e 20h

Valor do Ingresso:

Inteira – R$ 50,00

Meia – R$ 25,00

50% para estudantes e pessoas de idade igual ou superior a 60 anos.

Vendas antecipadas no site do Disk Ingressos: https://www.diskingressos.com.br

Informações:33150808

Duração:70 min

Classificação indicativa:14 anos

Gênero: Clássico