Estrondo em restaurante leva a tumulto em shopping em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O barulho similar a um estouro na praça de alimentação do shopping JK Iguatemi, na Vila Olímpia, área nobre na zona sul da capital paulista, provocou correria e tumulto no início da tarde desta quarta-feira (3).

Após o estrondo, sem saber o que acontecia, dezenas de clientes deixaram o local às pressas. O boato de que se tratava de tiros durante um arrastão se espalhou rapidamente, o que causou pânico. O incidente ocorreu bem na hora do almoço, quando o fluxo de clientes na praça de alimentação aumenta.

Segundo relatos, quem estava sentado às mesas largou a refeição. Outros deixaram o pedido já pago no balcão dos restaurantes. A atendente de uma lanchonete ainda esperava o cliente que abandonou o cartão preso à maquininha.

Outra atendente, de um restaurante de massas, contou que, ao ouvir o barulho, os funcionários correram para dentro da cozinha e quase foram seguidos por um cliente que tentou pular o balcão para se proteger. Pratos se quebraram na confusão.

O acidente foi descrito por alguns como explosão de um botijão de gás. Outros diziam que houve um curto-circuito na coifa do General Prime Burger. De acordo com a assessoria de imprensa do restaurante, o barulho foi provocado pelo disparo acidental do sistema de gás carbônico que alimenta o exaustor da cozinha.

Na correria, algumas pessoas caíram pelo trajeto e acabaram feridas, atingidas por outros usuários do shopping. Relatos de frequentadores nas redes sociais, dizem que pessoas chegaram a perder sapatos e vasos de plantas foram usados como esconderijo.

Segundo a jornalista Camila Braghin, 42, que aguardava a chegada da sua refeição, houve muita correria e as pessoas estavam em pânico.

"Foi um desespero total, muita gente corria sem saber o que estava acontecendo. Algumas pessoas se machucaram porque foram praticamente pisoteadas por outras. Por conta do barulho, as pessoas se assustaram e não sabiam se havia explodido algo no restaurante ou se era alguém que estava atirando."

No fim da tarde, a situação na praça de alimentação estava normalizada e não havia mais indícios da confusão.

O shopping JK Iguatemi confirmou ter registrado um incidente na tarde desta quarta em uma de suas operações de alimentação e afirmou que a situação foi rapidamente controlada. Ninguém ficou ferido com gravidade, diz, mas 14 pessoas receberam atendimento na enfermaria do shopping e duas foram encaminhadas de ambulância para hospitais da região. O General Prime Burger permaneceu fechado após o incidente e não sabe se reabrirá nesta quinta-feira (4).

Em 1996 uma explosão na praça de alimentação do Osasco Plaza Shopping, em Osasco (Grande São Paulo), deixou 32 mortos e 380 feridos.