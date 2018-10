Estrondo em restaurante provoca correria e deixa feridos no shopping JK, em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O barulho similar a um estouro na praça de alimentação do shopping JK Iguatemi, na Vila Olímpia, área nobre da capital paulista, provocou correria e tumulto no início da tarde desta quarta-feira (3).

Após o estrondo, sem saber o que acontecia, dezenas de clientes deixaram o local às pressas. Segundo relatos, quem estava sentado às mesas largou a refeição. Outros deixaram o pedido já pago no balcão dos restaurantes. A atendente de uma lanchonete ainda esperava o cliente que abandonou o cartão preso à maquininha.

A causa do barulho ainda não foi divulgada pelo shopping. O acidente foi descrito por alguns como explosão de um botijão de gás. Outros dizem que houve um curto-circuito na coifa do restaurante General Prime Burger -o estabelecimento foi procurado pela reportagem, mas ainda não explicou o que aconteceu.

De acordo com informações de um pessoa que pediu para não se identificar, uma mangueira de CO2 que passava por manutenção no estabelecimento se soltou e provocou o barulho que deu início ao tumulto.

Na correria, algumas pessoas caíram pelo trajeto e acabaram feridas, atingidas por outros usuários do shopping.

Segundo a jornalista Camila Braghin, 42, que aguardava a chegada da sua refeição, houve muita correria e as pessoas estavam em pânico. "Foi um desespero total, muita gente corria sem saber o que estava acontecendo. Algumas pessoas se machucaram porque foram praticamente pisoteadas por outras. Por conta do barulho, as pessoas se assustaram e não sabiam se havia explodido algo no restaurante ou se era alguém que estava atirando."

O shopping JK Iguatemi confirmou ter registrado um incidente na tarde desta quarta-feira em uma de suas operações de alimentação e afirmou que a situação foi rapidamente controlada. Segundo informou, ninguém ficou ferido com gravidade, mas 14 pessoas receberam atendimento na enfermaria do shopping e duas foram encaminhadas de ambulância para hospitais da região.

O General Prime Burger permaneceu fechado após o incidente, sem horário previsto para restabelecer o atendimento ao público.

OSASCO

Em 1996 uma explosão na praça de alimentação do Osasco Plaza Shopping, em Osasco (12 km a oeste de São Paulo), deixou 32 mortos e 380 feridos. O acidente ocorreu por volta das 12h, na véspera do Dia dos Namorados, quando cerca de 2 mil pessoas estavam no local. A causa do incidente, de acordo com técnicos da prefeitura e o Corpo de Bombeiros, foi um vazamento de gás.

Na correria, centenas de pessoas foram pisoteadas e ficaram feridas. O resgate de mortos e feridos virou uma operação de guerra. As vítimas foram levadas para vários hospitais de Osasco e de São Paulo.

Todas as lojas num raio de um quilômetro do shopping foram obrigadas a fechar suas portas, por ordem da prefeitura. Temia-se que, com o vazamento de gás, novas explosões ocorressem.