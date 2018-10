Estudante, administradora e motorista ganham os prêmios do Nota Curitibana

SMCS

O prefeito Rafael Greca, acompanhado da primeira-dama, Margarita Sansone, entregou nesta terça-feira (9/10) os prêmios dos ganhadores do sétimo sorteio do programa Nota Curitibana. Os premiados foram a estudante Leticia Gonsalves, para o prêmio de R$ 50 mil; a administradora Adriana Guillaumon Britto Pereira, para o de R$ 20 mil; e o motorista Ideraldo Luiz Barzick, para o de R$ 10 mil.

A ganhadora Leticia não indicou nenhuma entidade de assistência social para ser premiada, sendo assim receberam os prêmios apenas as instituições indicadas pelo segundo e terceiro ganhadores. A Associação Curitibana de Apoio e Integração do Excepcional - Forrest Gump ficou com R$ 10 mil e o Pequeno Cotolengo com R$ 5 mil.

“Quero agradecer essas pessoas que pediram nota fiscal e pedir que elas continuem indicando as entidades sociais, essa ação de caridade é muito importante”, disse Greca.

Na Forrest Gump, os recursos vieram em boa hora, de acordo com Benedito Carlos Bassetti, diretor da entidade que atende 150 crianças, adolescentes e adultos com deficiência leve e média. “Não tínhamos dinheiro para a troca dos toldos da entrada da entidade. Trocamos metade. Agora já até pedi orçamento para fazermos a outra parte”, comemorou.

Para a ganhadora Adriana, que indicou a Forrest Gump, a ação está relacionada a uma memória afetiva. “Morávamos em frente à entidade, que fica no Boa Vista, conhecemos o trabalho”, diz ela. Ganhadora de R$ 20 mil, ela recebeu a notícia de que foi premiada no dia do seu aniversário. “Foi um presente”, afirma ela, que vai economizar a quantia. “Sempre peço nota fiscal e muita gente fazia brincadeiras com isso. Agora está todo mundo pedindo”, lembra.

Para a estudante Leticia, os R$ 50 mil também vieram em boa hora. Aluna do curso de engenharia civil de uma faculdade particular, ela vai usar o dinheiro para pagar os estudos. Já para Ideraldo, os R$ 10 mil vão bancar uma viagem da filha para a Irlanda. Ele lembra que sempre é insistente em pedir nota fiscal. “É uma questão de cidadania, de fiscalização”, diz. “Cheguei a voltar no dia seguinte a uma oficina na qual tinha levado meu carro para pedir o CPF na nota”, acrescenta.

Concorreram neste sorteio 39.627 contribuintes cadastrados, com um total de 715.593 bilhetes. Os cupons são referentes às notas pedidas no mês de julho de 2018.

Além dos prêmios, os participantes podem abater até 30% do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

Para concorrer, o contribuinte precisa estar cadastrado no site do Nota Curitibana (nota.curitiba.pr.gov.br) e informar o CPF na emissão da nota fiscal. É possível pedir o CPF na nota em vários estabelecimentos do setor de serviços, como oficinas mecânicas, escolas, cursos educacionais, academias, gráficas, salões de beleza, pet shops, estacionamentos.

O programa Nota Curitibana, lançado no início do ano, já distribuiu R$ 1,525 milhão em prêmios, com 69.760 cidadãos cadastrados e 97,5 mil empresas emissoras de nota na capital. De acordo com Mario Nakatani Júnior, coordenador do programa, foram contemplados até agora 28.005 ganhadores e 15 entidades de assistência social.