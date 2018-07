Estudante brasileira é morta a tiros na Nicarágua

Folhapress

MANAUS, AM (FOLHAPRESS) - A estudante brasileira de medicina Raynéia Gabrielle Lima foi morta a tiros na noite desta segunda-feira (23) em Manágua, capital da Nicarágua.

O assassinato, divulgado pela imprensa local, foi confirmado pela Embaixada do Brasil no país. Estudante da Universidade Americana (UAM), Lima teria sido metralhada.

O país da América Central vive desde abril uma onda de protestos que pedem a saída do presidente Daniel Ortega. O governo respondeu com violência aos manifestantes e ao menos 360 pessoas já foram mortas, a maior parte civis.

O governo nega ter ligação com os grupos paramilitares que são acusados de serem os responsáveis pela maioria das mortes, apesar deles usarem bandeiras do partido do presidente, a Frente Sandinista de Libertação Nacional.

Ortega já afirmou que não pretende renunciar e que quer permanecer no cargo.