Estudantes criam produto para moradores de rua

Da Redação Bem Paraná

Com uma proposta inovadora e social, alunos do Colégio Marista Paranaense criaram a miniempresa “Aquece”, que produz e cria um cobertor impermeável e com manta térmica para doar aos moradores de rua, a partir de doações de empresas e pessoas. Na semana passada, 80 cobertores foram entregues para a Fundação de Ação Social (FAS).

A proposta dos alunos nasceu com o viés solidário de produção de cobertores, que têm manta térmica, exclusivamente pensados para doação a moradores de rua, os que mais sofrem com o inverno na cidade. Os estudantes cursam a 2°Série do Ensino Médio e foram instigados a selecionar um produto, pesquisar, realizar estudos de viabilidade do negócio e capitalizar a empresa através da venda.

Os materiais recebidos pela FAS serão usados por pessoas em situação de rua que estão abrigadas na unidade Campina do Siqueira, que fica no bairro de mesmo nome, onde os cobertores foram entregue.

O presidente da Aquece, João Vitor Lauredo, explicou que ele e mais 34 colegas queriam uma empresa que gerasse lucros, mas que tivesse um cunho social. “Nosso propósito era ajudar quem mais precisa. Então pensamos em um cobertor isolante térmico e impermeável para amenizar o frio do inverno”, disse.

Todas as terças-feiras, das 18 horas às 21h30, os estudantes se encontram no Colégio Marista Paranaense para produzir. Eles trabalham em equipes, com a montagem dos cobertores, desenvolvimento estratégico de marketing nas redes sociais, negociação de parcerias, cálculo dos custos, execução das vendas e, alguns conseguem acompanhar as doações.

A venda acontece virtualmente e o doador compra a peça que será destinada aos moradores de rua de Curitiba. Pensando na segurança das pessoas que aderem à proposta de doação, os alunos desenvolveram um sistema de rastreamento on-line que permite saber o status do produto.

Projeto Miniempresa

O Colégio Marista Paranaense tem uma parceria com a Junior Achievement há muitos anos, com o Projeto Miniempresa. O trabalho desenvolvido proporciona aos estudantes da 2ª série do Ensino Médio, a experiência prática em economia e negócios através da organização e operação de uma empresa. O projeto proporciona aos jovens oportunidades de contato com o mercado, a fim de vivenciarem a realidade empresarial e perceberem o funcionamento e a rotina de uma organização.