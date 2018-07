Estudantes das redes estadual e municipal entram em recesso

Da Redação Bem Paraná

O primeiro semestre letivo das redes estadual e municipal teve termina hoje, último dia de aula antes das férias. No Estado, são cerca de 1 milhão de alunos matriculados. Os alunos das 2.150 escolas estaduais estarão em recesso de 16 a 29 de julho, totalizando duas semanas sem aulas. No dia 30 de julho, segunda-feira, começam as atividades escolares do segundo semestre letivo para os alunos.

Na rede municipal de Curitiba as férais também começam para os 140 mil estudantes da rede. O retorno das atividades para o segundo semestre nas unidades será no dia 2 de agosto, uma quinta-feira. Para os professores e funcionários da rede estadual, entretanto, o recesso será de 16 a 25 de julho. Nos dias 26 e 27 acontecerá a segunda parte da Semana Pedagógica.