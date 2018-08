Estudantes protestam contra cortes nas universidades federais

Antonio Trajano

Estudantes da Universidade Federal do Paraná (UFPR) fizeram, na noite de ontem, um protesto contra o anúncio do governo federal que corta recursos das universidades federais, entre elas das bolsas de mestrado, doutorado e pós--doutorado e programas de bolsas de iniciação à docência (Pibid). O protesto aconteceu na Praça Santos Andrade, diante do prédio histórico da Federal, e reuniu centenas de pessoas.

Em pronunciamento gravado na sexta-feira, o reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, afirmou que o futuro do País estará comprometido caso se confirme a redução prevista no orçamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), que afetaria bolsistas de mestrado, doutorado e pós-doutorado.

MInistro diz que não haverá cortes

Ontem, o ministro da Educação, Rossieli Soares, disse que as bolsas de estudos de pós-graduação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) serão mantidas em 2019. Rossieli disse que está discutindo com o Ministério do Planejamento a garantia dos recursos necessários não apenas para a autarquia, mas para “todas as áreas da educação”.

O orçamento do Ministério da Educação (MEC) para 2019 entrou em foco quando o presidente do Conselho Superior da Capes, Abílio Baeta Neves, enviou carta ao ministro na qual dizia que tinha sido repassado à instituição um teto limitando o orçamento para 2019, que resultaria em um corte significativo, na comparação com os recursos deste ano.

Vandalismo

O protesto dos estudantes da UFPR, porém, teve vandalismo. Algumas pessoas com rosto coberto picharam diversos prédios com palavras de protestos contra o governo federal.