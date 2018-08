Estudantes são orientados sobre o perigo de usar celular no trânsito

SMCS

Acidentes de trânsito causados pelo uso indevido do celular são cada vez mais comuns. O assunto foi tratado na última edição do “Quarta Cidadã”, feita nesta semana, na Regional Boqueirão. Estudantes de dois colégios estaduais da região participaram das atividades de conscientização no trânsito.

O evento abordou o uso do aparelho ao volante, através de palestras de orientação, simuladores e uma blitz educativa com os motoristas. As ações contaram com parcerias importantes dos agentes da Superintendência de Trânsito (Setran), dos alunos do curso de Medicina da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e integrantes da Liga de Neurocirurgia da UFPR.

Conscientização - Os estudantes que participaram eram do terceiro ano do Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba e do Colégio Estadual Victor do Amaral. Foram cerca de 80 jovens que estão entrando na idade de tirar a carteira de motorista.

Como forma de conscientizar os futuros motoristas, a Setran realizou uma palestra sobre educação no trânsito e a primeira habilitação. Os jovens também escutaram os conselhos dos alunos da UFPR, que explicaram a questão neurológica do assunto, ou seja, como o cérebro humano reage quando uma pessoa atende ao telefone dirigindo.

Os alunos ainda tiveram a experiência de dirigir um caminhão da startup TruckHelp. Durante o simulador, os jovens recebiam uma ligação no celular, ao atender, eles puderam perceber o risco que esse tipo de atitude tem no trânsito.

A supervisora da Secretaria Municipal de Saúde do Distrito Sanitário Boqueirão, Deisi Tortelli, destacou a importância das atividades com os jovens. “A gente realiza um trabalho de conscientização para evitar que aconteça algum acidente. As pessoas precisam entender que ao usar o celular enquanto dirige pode matar”, disse.