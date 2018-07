Estudo falso sobre câncer expõe falhas de revista científica

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jornalistas de alemães publicaram, em uma revista científica de pouco renome, um estudo falso sobre câncer como parte de uma investigação sobre as publicações pouco criteriosas.

A ideia era provar que qualquer pessoa pode fazer um dado científico falso se passar por verdadeiro, contanto que pague por sua publicação em uma revista.

O estudo, que afirmava que o extrato de própolis é mais eficaz contra o câncer do que as quimioterapias convencionais, foi publicado no Journal of Integrative Oncology. A informação foi revelada pelo jornal francês Le Monde, e os jornalistas alemães são do diário Süddeutsche Zeitung e da rádio pública NDR.

"O estudo era fictício, os dados, inventados, e os autores, afiliados a um instituto imaginário, também não existiam. No entanto, a publicação foi aceita em menos de dez dias e publicada em 24 de abril", escreveu o Le Monde.

Além disso, o artigo fala, em sua conclusão, de outro tema que nada tem a ver com o câncer --o efeito de massagens nas doenças tromboembólicas.

A ministra alemã de Educação e Pesquisa, Anja Karliczek, elogiou o fato de esse tipo de erro vir à luz e se pronunciou a favor de uma investigação para determinar como esse estudo pôde ser publicado, "pelo interesse da ciência".

Trata-se, porém, de fenômeno generalizado. Dezenas de editoras pouco escrupulosas criaram centenas de revistas de acesso livre com nomes chamativos e uma verdadeira aparência de publicação séria.

Esse tipo de revista, conhecida como predatória, não controla a qualidade dos trabalhos apresentados e cobram de seus autores centenas de dólares pela publicação. Por trás da alcunha "predatória" está a suposição de que acadêmicos bem intencionados são iludidos e levados a publicar seus trabalhos nelas --enganados por emails enviados pelas publicações ou por nomes semelhantes aos de publicações respeitáveis que eles conhecem.

Mas está cada vez mais claro que muitos acadêmicos sabem exatamente o que estão fazendo, o que explica a proliferação desse tipo de publicação apesar das críticas.

Alguns especialistas dizem que o relacionamento não deveria ser comparado ao que existe entre predador e presa, mas sim a uma simbiose.

Muitos professores universitários se tornaram participantes ávidos de algo que os especialistas definem como fraude acadêmica, e o processo causa desperdício de dinheiro dos contribuintes, mina a credibilidade científica e serve para turvar pesquisas importantes.

O número de publicações em revistas predatórias disparou a mais de 10 mil nos últimos anos, e elas agora existem em número tão grande quanto o de revistas acadêmicas legítimas.

"A publicação predatória se tornou uma indústria organizada", escreveu um em artigo publicado pela prestigiosa revista "Nature".

As publicações predatórias têm poucas despesas, já que não revisam seriamente os artigos que lhes são submetidos, e os publicam online. Elas disparam emails em massa a acadêmicos, convidando-os a publicar, e costumam alardear em seus sites que constam do índice do serviço Google Scholar, que compila publicações acadêmicas.

Isso às vezes procede, mas o Google Scholar não verifica as credenciais das publicações indexadas.

Nas revistas mais prestigiosas, é necessária a revisão por parte dos chamados pares, ou seja, especialistas no mesmo assunto. O processo de validação pode durar meses e não é cobrado.

O experimento dos jornalistas alemães não é o primeiro do tipo. O americano John Bohannon, doutor em biologia molecular e jornalista, ficou famoso por falsificar um estudo dizendo que chocolate poderia ajudar no emagrecimento.

Até o instituto de pesquisa era falso: "Institute of Diet and Health" (Instituto de Dieta e Saúde, supostamente localizado em Mainz, na Alemanha). Um site na internet foi criado para dar um ar de credibilidade, e ele trocou seu nome: assinou como Johannes.

Depois divulgou um comunicado à imprensa. O resultado foi parar na capa do Bild, o principal jornal popular da Alemanha, e apareceu em veículos de mais de 20 países.

O objetivo de Bohannon era mostrar que a mídia especializada em dietas não tem critérios muito elevados. Além disso, mais que culpar a imprensa, queria mostrar que o fato de um artigo científico estar publicado em uma revista internacional com nome pomposo não quer dizer nada.

Além dele, um grupo de pesquisadores inventou uma falsa acadêmica, a dra. Anna O. Szust. "Szust" quer dizer "fraudadora", em polonês. A dra Szust enviou seu currículo a publicações acadêmicas legítimas e predatórias, solicitando um posto como editora. O currículo incluía publicações e diplomas falsos, assim como eram falsos os nomes das editoras para os quais ela afirmava ter contribuído.

As publicações legítimas rejeitaram sua candidatura imediatamente, mas 48 das 360 publicações predatórias a aceitaram como editora. Quatro delas fizeram de Szust sua editora-chefe. Uma das publicações lhe enviou um email dizendo que "é um prazer para nós adicionar seu nome ao expediente da revista como editora chefe, sem quaisquer responsabilidades".