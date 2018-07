Estudo mostra que 10% dos municípios do Paraná levam nomes de santos. Veja quais são

Mario Akira

A relação entre os municípios com nomes de santos ou santas é o que mostra um mapeamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM). O estudo mostra que cerca de 10% dos municípios barsileiros têm esta relação. E o Paraná não foge à regra. Dos 399 municípios, 39 levam nomes de santos ou santas.

Veja os ‘santos’ paranaenses

Santa Amélia

Santa Cecília do Pavão

Santa Cruz de Monte Castelo

Santa Fé

Santa Helena

Santa Inês

Santa Isabel do Ivaí

Santa Izabel do Oeste

Santa Lúcia

Santa Maria do Oeste

Santa Mariana

Santa Mônica

Santa Tereza do Oeste

Santa Terezinha de Itaipu

Santo Antônio da Platina

Santo Antônio do Caiuá

Santo Antônio do Paraíso

Santo Antônio do Sudoeste

Santo Inácio

São Carlos do Ivaí

São Jerônimo da Serra

São João

São João do Caiuá

São João do Ivaí

São João do Triunfo

São Jorge d’Oeste

São Jorge do Ivaí

São Jorge do Patrocínio

São José da Boa Vista

São José das Palmeiras

São José dos Pinhais

São Manoel do Paraná

São Mateus do Sul

São Miguel do Iguaçu

São Pedro do Iguaçu

São Pedro do Ivaí

São Pedro do Paraná

São Sebastião da Amoreira

São Tomé