Estudo prevê que 50% da energia mundial será de fonte limpa em 2050

A energia eólica e a energia solar deverão aumentar para quase 50% da geração mundial até 2050 devido à redução drástica de custos e ao advento de baterias mais baratas, o que permitirá que a eletricidade seja armazenada e descarregada para atender a mudanças na demanda e no fornecimento.

A Bloomberg NEF (BNEF) acaba de publicar sua análise anual de longo prazo do futuro do sistema elétrico global – o New Energy Outlook (NEO) de 2018. O relatório de 150 páginas baseia-se em uma pesquisa detalhada, feita por uma equipe de mais de 65 analistas em todo o mundo, incluindo modelagem sofisticada de sistemas de energia país a país, e a dinâmica de custos em evolução de diferentes tecnologias

Investimento em fontes limpas

O NEO 2018 prevê um investimento de US$11,5 trilhões em todo o mundo em nova capacidade de geração de energia entre 2018 e 2050, com US$ 8,4 trilhões deste total em energia eólica e solar, e outros US $1,5 trilhão em outras tecnologias de carbono zero, como hidrelétrica e nuclear.

Esse investimento produzirá um aumento de 17 vezes na capacidade solar fotovoltaica em todo o mundo e um aumento de seis vezes na capacidade de energia eólica.

Banco de dados sobre espécies nativas

A Embrapa e Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável-MMA, em cooperação com diversos especialistas de diferentes instituições parceiras, desenvolveram o webAmbiente.

Trata-se de um sistema de informação interativo para auxiliar tomadas de decisão no processo de adequação ambiental da paisagem rural e contempla o maior banco de dados já produzido no Brasil sobre espécies vegetais nativas e estratégias para recomposição ambiental. Acesse e confira: https://www.webambiente.gov.br/

Livro ensina a colocar em prática ações sustentáveis

Acaba de ser lançado o livro “101 dias com ações mais sustentáveis para mudar o mundo”, produzido pela Editora Labrador. O livro é direcionado para todas as pessoas que têm interesse em começar a realizar algum movimento sustentável pensando no meio ambiente e nas pessoas, seja em casa, na empresa, ou na escola. Cada uma das 101 ações apresentadas no livro é acompanhada por dicas de sites, livros e filmes, entre outras informações. A ideia é chegar, de forma colaborativa por meio da página do Facebook, a 365 dias de ações, ou seja, uma ação por dia para ser colocada em prática.

O autor, o professor de graduação e MBA da ESPM, Marcus Nakagawa, diz que o objetivo é mostrar para as pessoas como é possível colocar as ideias do desenvolvimento sustentável em prática em suas vidas.