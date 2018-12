Estupros voltam a crescer e roubos caem pelo 15º mês seguido em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de casos de estupro registrados no estado de São Paulo voltou a crescer em outubro, conforme os dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública nesta quinta-feira (29). A alta foi de 4,39% em relação ao mesmo mês de 2017.

Em setembro, o índice apontou queda nesse crime, de 0,4% -mas foi apenas a segunda vez no ano em que houve recuo no total de estupros (a outra foi em julho). Em todos os demais meses, houve alta.

No acumulado, o ano de 2018 teve até outubro 10.103 notificações de casos de estupro, contra 9.142 de 2017 no mesmo período, alta de 10,51%. Em 2016, foram 8.344. Ainda assim, os números tendem a mascarar o número de casos, dado que esse crime tem um alto índice de subnotificação.

Até por esse motivo, a alta de casos de registro de estupro não necessariamente implica em alta do crime praticado -pode ser apenas que esteja havendo maior notificação.

Por outro lado, o estado manteve a queda consecutiva no número de roubos pelo 15º mês. O decréscimo é de 6,51% em relação a outubro de 2017. No acumulado de janeiro a outubro, a queda é de 14,27%, com 221.154 casos neste ano e 257.971 no mesmo período de 2017. Em 2016, foram 270.504 roubos registrados nos primeiros dez meses do ano.

A taxa de roubos apresenta ainda um recorde histórico positivo quando considerados apenas os roubos de veículos: foram 5.240 em outubro, o número mais baixo para o mês desde que iniciada a série história da Segurança Pública paulista, em 2001. Em termos comparativos a outubro de 2017, a queda foi de 6,84%.

Também seguindo tendência, os roubos de carga caíram pelo 14º mês seguido, indo de 848 em outubro de 2017 para 713 em outubro de 2018, queda de 15,92%.

O número de vítimas de homicídio doloso (quando há a intenção de matar) apresentou a ligeira queda de 1,49%, de 268 para 264 mortes.