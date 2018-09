Ética e gastronomia artesanal inspiram família de empreendedores

É crescente a nova geração de empreendedores que se interessa por negócios a partir de conceitos e valores que transcendem a visão exclusiva do lucro a qualquer preço. Como muitos de nós, Rafael Rebelato e a esposa Juliana Bernardelli almejavam um ideal de trabalhar com amor e dedicação num empreendimento que a família pudesse estar junta num espaço que reunisse preço o atendimento, justo, lanches, sucos e bebidas artesanais

Motivações para empreender com a família

Assim nasceu a Hamburgueria Água Verde: um local que preza não só pelo atendimento, mas, sobretudo, o preço justo do que é bom, a qualidade. Sempre nos colocamos no lugar dos clientes, portanto, há tempos observamos que as pessoas estão mais atentas, não só na qualidade, mas na ética dos negócios, nas práticas honestas do comércio e preços reais. Afinal, não é justo para o brasileiro ganhar o seu rendimento ou salário e ainda ter que pagar mais caro, além do necessário pelas coisas.

Como oferecer qualidade sem subir os preços

A cultura inflacionária ainda permeia a mente de muitos empreendedores e a ganância de ganhar muito a qualquer preço, podem levar a falta de sustentabilidade dos empreendimentos. Acreditamos que é um privilégio quando usamos nossa percepção e sensibilidade para oferecer produtos e criar excelência em serviços. A partir desta premissa, nos ocorreu criar um negócio com variedade de sanduiches e produtos artesanais, tudo dentro das práticas de alta qualidade e preço justo dos produtos.

Qual a proposta de hamburguer e porções artesanais

As pessoas não querem apenas se alimentarem quando procuram um restaurante ou uma casa de lanches, mas buscam uma relação mais perene e de confiança com o estabelecimento em vários aspectos, a exemplo da qualidade e manuseio dos produtos.

Eventos locais e temáticos

Firmamos parcerias com fornecedores de choppes e cervejas artesanais e instalamos 13 torneiras, junto a uma camara fria, assegurando a qualidade de um produto confiável. Estamos participando do 3º Festival de Carne de Onça com uma receita própria, que acontece de 11 a 30 de setembro, além de outros festivais de comida de boteco organizadas pelas entidades que pertencemos.

Novos projetos e planos no curto e médio prazos

Já iniciamos em agosto eventos especiais nas casas dos clientes, trazendo comodidade para aos apreciadores e conhecedores dos nossos serviços, com 05 opções de cardápios de massa, carne e comida de boteco que podem ser solicitados por whats zap. Nesses eventos gastronômicos personalizados, queremos realizar nas casas das pessoas apaixonadas por gastronomia, o que não podemos fazer no cardápio diário da casa. Facebook:hamburgueriaaguavere/facebook| Av.dos Estados, 630-Água Verde. (41)3013-7177 | Curitiba.

Curtas:

O Conselho Regional de Economia do Paraná promove pelo segundo ano consecutivo o Concurso de Redação do CORECON Paraná, que tem como objetivo incentivar e valorizar a profissão do economista perante os estudantes para que eles possam optar pelo curso de Ciências Econômicas. O Núcleo Regional de Educação enviará ao CORECONPR a redação indicada até o dia 9 de novembro. O resultado será publicado no dia 20 de novembro de 2018 através do site www.coreconpr.gov.br

A Capela Santa Maria, em Curitiba, recebeu sexta-feira (14) e sábado (15), às 20 horas, o show Canções de Cartola e Nelson Cavaquinho, numa apresentação intimista da cantora Leny Andrande e do pianista Gilson Peranzzetta.

Frase:

“Quem quer de fato trabalhar, superar as dificuldades e se colocar à prova do destino, usa a criatividade e a vontade de aprender, atitudes tão próprias da nossa determinação como brasileiros”.



(Autor desconhecido)



