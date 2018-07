"Eu gostaria de ser coach do Neymar", afirma Bernardinho

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ex-técnico das seleções feminina e masculina de vôlei, Bernardinho disse em entrevista à Rádio Gaúcha que gostaria de trabalhar como uma espécie de "treinador pessoal" de Neymar. "Eu queria ser um 'coach' do Neymar sobre algumas questões. Sobre comportamento, a postura diante de algumas situações e como lidar com pressão", afirmou o treinador campeão olímpico e mundial.

Bernardinho lembrou que o camisa 10 do Brasil é amigo de seu filho, o levantador Bruninho, e que já encontrou Neymar algumas vezes. "Ele tem uma relevância tão grande no futebol que nós estamos na véspera da final da Copa do Mundo e se fala dele", disse. "É um peso enorme sobre um jovem, um rapaz fantástico, de uma índole excepcional", completou.

Com o Brasil eliminado nas quartas de final pela Bélgica, Neymar tornou-se uma espécie de piada internacional, com memes, jogos e brincadeiras ironizando suas quedas em campo. "Ele é uma pedra preciosa bruta que nós temos e ainda precisa ser lapidada. Tudo no entorno dele é sempre muito polêmico. E a questão é como fazer com que ele tenha um único foco".

Desde a eliminação do Brasil, no dia 6 de julho, Neymar só se manifestou pelas suas redes sociais. Ainda não deu entrevistas ou falou em público.