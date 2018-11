Eu não havia combinado isso, diz Bolsonaro sobre ida de Doria ao Rio

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um dia depois do candidato ao governo paulista João Doria (PSDB) ter perdido a viagem até o Rio para tentar encontrar Jair Bolsonaro (PSL), o presidenciável negou que tenha combinado o encontro com o tucano.

"No tocante ao Doria quero agradecer o apoio dele. Eu não havia combinado isso aí. Não sei quem combinou. Eu encontro com ele sem problema nenhum, bato papo com ele sem problema nenhum."

Bolsonaro deu a declaração a repórteres antes de gravar para o seu programa eleitoral na casa do empresário Paulo Marinho, no Jardim Botânico, na zona sul do Rio.

Doria fez um bate-volta de São Paulo ao Rio de Janeiro na sexta-feira (12), numa tentativa de participar da gravação de vídeo de Bolsonaro.

O movimento do tucano irritou dirigentes do PSL, que decidiu se manter neutro no segundo turno em todos os estados, exceto nos três em que tem candidatos: Rondônia, Roraima e Santa Catarina.

"Eu sei que ele [Doria] é uma oposição ao PT. Somos oposição ao PT e eu sei que o outro lado, [Márcio] França, tem apoio velado do PT. Em todo momento eu desejo boa sorte ao Doria."

França é candidato ao governo paulista pelo PSB, que foi aliado do PT nos governos de Lula e Dilma Rousseff.

Doria procurou mostrar em redes sociais que não foi esnobado pelo candidato do PSL. Disse que reafirmava o seu apoio a Bolsonaro e agradeceu o apoio que recebeu do economista Paulo Guedes. Bolsonaro já anunciou que Guedes deve ser o seu ministro da Economia, com a fusão da Fazenda e Planejamento.

Como não conseguiu gravar um vídeo com Bolsonaro, o tucano fez imagens com Joice Hasselmann, eleita deputada pelo PSL.