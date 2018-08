'Eu resolvo quando for presidente', diz Bolsonaro sobre 1ª morte de militar sob intervenção no Rio

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O deputado federal e capitão reformado, Jair Bolsonaro (PSL), foi ao velório do cabo do Exército Fabiano de Oliveira Santos, 36, o primeiro militar morto em confronto sob a intervenção federal no Rio de Janeiro.

Questionado sobre o que a intervenção poderia fazer para evitar esse tipo de morte, o candidato se limitou a dizer, com os olhos marejados: "Eu resolvo quando eu for presidente".

Fabiano foi baleado no ombro na manhã desta segunda (20) durante uma operação das forças de segurança nos complexos de favelas do Alemão, da Penha e da Maré, na zona norte do Rio, em uma área conhecida como Serra da Misericórdia.

Após acompanhar o sepultamento do cabo, em Japeri (Baixada Fluminense), que contou com a presença de muitos militares e foi fechado à imprensa, Bolsonaro afirmou que não daria mais declarações sobre a morte e a intervenção federal em respeito à família e seguiu direto ao Itaú em Botafogo, na zona sul, onde abriria a conta de seu partido.

Ele não ficou para o enterro do segundo militar morto na mesma operação da zona norte, João Viktor da Silva, 21. O integrante do 25º Batalhão de Infantaria Paraquedista foi atingido na cabeça e chegou a ser levado ao Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu.

Jair Bolsonaro lidera as intenções de voto à Presidência em um cenário sem o ex-presidente Lula, segundo pesquisa Ibope/Estado/TV Globo divulgada nesta segunda. Ele aparece com 20% da preferência do eleitorado, seguido por Marina Silva (Rede), com 12%, e Ciro Gomes (PDT), com 9%.