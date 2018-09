EUA confirmam ritmo de crescimento anual de 4,2%

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos confirmaram o ritmo de crescimento acelerado para 4,2% no segundo trimestre, de acordo com a terceira estimativa do Departamento de Comércio divulgada na quinta-feira (27). O valor coincide com a projeção anterior.

Esta é a taxa de expansão mais rápida do PIB (Produto Interno Bruto) desde 2014.

O forte consumo, que cresceu 3,8% no ritmo mais rápido desde o final do ano passado, impulsionou o crescimento e um alto investimento corporativo.

A economia americana experimenta o impulso da política de estímulo fiscal do governo Trump, que inclui cortes de impostos e aumentos nos gastos, incluindo gastos militares.

De janeiro a março, a economia cresceu num ritmo de 2,2%. As revisões para cima de gastos em estruturas residenciais e em bens não-duráveis, como a gasolina, foram compensadas por um rebaixamento do investimento em estoques.

No primeiro semestre, o crescimento foi de 3,2%. A alta no segundo trimestre foi impulsionada pelo pacote de corte de impostos de US$ 1,5 trilhão do governo Trump, que impulsionou os gastos do consumidor depois de quase estagnarem no início do ano.

Houve um carregamento antecipado das exportações de soja para a China para evitar as tarifas de retaliação, o que também impulsionou o crescimento.