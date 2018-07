EUA deportam ao menos 12 migrantes sem os filhos

Folhapress

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Em documento entregue à Justiça nesta terça-feira (10), o governo dos Estados Unidos informou que pelo menos 12 pais imigrantes foram deportados do país sem serem reunidos aos filhos, que permaneceram em abrigos americanos.

As crianças têm menos de cinco anos de idade e ficaram sozinhas nos EUA. Elas deveriam ter sido reunidas aos pais até esta terça, prazo limite determinado por um juiz federal da Califórnia.

"Essas crianças estão abandonadas no país por causa das ações do governo, e ainda assim a administração [federal] não fez aparentemente nada para facilitar a reunificação", afirmaram representantes da ACLU (União Americana pelas Liberdades Civis, na sigla em inglês), que moveu a ação.

A expectativa é que mais casos como esses ainda venham à tona, já que, até agora, apenas 102 crianças e adolescentes foram submetidos à análise da Justiça, de um total de pouco mais de 2.000 menores que foram separados dos pais ao atravessarem ilegalmente a fronteira com o México.

"Será um grande problema", declarou o juiz Dana Sabraw, que fixou o prazo para a reunificação, em audiência nesta terça.

O governo informou que está trabalhando para localizar os pais em seus países de origem e então determinar como será feita a reunificação das famílias.

Os advogados do governo também argumentaram que é preciso mais tempo para obter os documentos de viagem das crianças, além da autorização de um juiz de imigração, pois muitas podem ter conseguido status legal no país a despeito da deportação dos pais.

O magistrado deu até esta quinta (12) para que o governo apresente mais informações a respeito desses casos. Só então ele irá decidir como conduzir o processo.

Mas Sabraw determinou que outras 63 crianças com menos de cinco anos fossem reunidas ainda nesta quarta aos pais, incluindo oito que aguardam a conclusão de testes de DNA e checagem de antecedentes criminais dos adultos que serão responsáveis por sua guarda nos EUA.

É pouco mais da metade dos 102 casos que estavam sendo analisados pela Justiça, que correspondem a todas as crianças imigrantes com menos de cinco anos separadas dos pais na fronteira com o México.

"O governo tem a obrigação de reunir essas famílias", afirmou Sabraw, em audiência.

O juiz, porém, admitiu que 27 delas não poderão ser reunidas imediatamente aos pais: alguns dos adultos têm antecedentes criminais, outros dez continuam detidos em presídios federais ou estaduais (que não podem abrigar crianças) e, em um caso, os pais ainda não foram localizados.

Sabraw aceitou a extensão do prazo para esses casos, e pediu um relatório para o final desta semana sobre as providências que foram tomadas.

O governo argumentou que está cumprindo a ordem judicial, e que, nos casos em que não haverá reunião familiar hoje, há "impedimentos logísticos" que fogem da competência da administração.

Menores com mais de cinco anos devem ser reunidos aos pais até o dia 26 de julho próximo, segundo a determinação de Sabraw.

A separação das crianças imigrantes de seus pais é resultado da política de tolerância zero do governo Donald Trump à travessia ilegal da fronteira, implementada em abril.

Adultos têm sido processados criminalmente pela prática, e enviados a prisões, onde a presença de menores é vetada.