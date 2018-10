EUA e Coreia do Sul suspendem exercícios militares

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os EUA e a Coreia do Sul anunciaram nesta sexta-feira (19) a suspensão de exercícios militares conjuntos, dizendo que querem dar "oportunidade" paras que os esforços diplomáticos com a Coreia do Norte evoluam.

O Pentágono disse que a decisão de suspender os exercícios, previstos para dezembro, foi tomada em conjunto pelo secretário da Defesa dos EUA, Jim Mattis, e pelo ministro da Defesa da Coreia do Sul, Jeong Kyeong-doo, que se encontraram em Singapura nesta sexta.

Os exercícios, chamados de "Vigilant Ace" (ás vigilante), faz parte de um grupo de ações suspensas para encorajar as conversas para que a Coreia do Norte abandone suas armas nucleares

Os dois países afirmaram em comunicado que "os ministros estão determinados a modificar as manobras militares para garantir a boa preparação das forças", uma formulação que deixa claro que exercícios diferentes e menores podem ocorrer de qualquer maneira.

O Vigilant Ace é um exercício aéreo que ocorre todos os anos no início de dezembro na Coreia do Sul para melhorar a coordenação entre as forças armadas do país asiático e dos Estados Unidos.

Em 2017, contou com a participação de 230 aeronaves e cerca de 12 mil soldados norte-coreanos e sul-coreanos.