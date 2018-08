EUA e México chegam a acordo para revisar o Nafta

Folhapress

SÃO PAULO, SP, E WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos e o México chegaram a um acordo preliminar para revisar o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), que deverá se chamar Acordo Comercial Estados Unidos-México.

Trata-se do passo mais importante em busca de um novo acordo desde que as conversas com México e Canadá, o terceiro membro do bloco, começaram, há um ano. "É um grande dia para o comércio. É um grande dia para o nosso o país", afirmou Trump nesta segunda (27), durante coletiva na Casa Branca.

O Canadá, no entanto, não participou das negociações das últimas semanas e, por enquanto, não está incluído no novo acordo. O presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos podem fazer um acordo separado com os canadenses. As discussões entre os dois países vão começar nesta semana.

O ministro da Economia do México, Ildefonso Guajardo, disse que ainda precisa concluir uma questão muito importante quando questionado por repórteres sobre se o México e os Estados Unidos chegaram a um acordo. Ele observou, no entanto, que o anúncio estava provavelmente na agenda.

Neste domingo (26), o ministro disse que as negociações bilaterais entre México e Estados Unidos como parte da renegociação do Nafta (Tratado de Livre Comércio da América do Norte) estavam "nas últimas horas".

"Praticamente estamos nas últimas horas dessa negociação. Vejamos como avança o dia", disse Guajardo ao chegar ao escritório do representante comercial dos EUA em Washington e começar outro dia de negociações entre os dois países.

A medida representa uma vitória para o presidente americano, que classifica o Nafta como um dos piores acordos comerciais da história, em meio à guerra comercial que tem patrocinado contra países em todo o mundo. A renegociação do tratado foi uma das suas principais promessas de campanha.

O novo acordo foca nas regras referentes à indústria automobilística, como foi divulgado nesta segunda (27) pelo USTR (Representação de Comércio dos Estados Unidos). Também inclui a revisão de regras sobre produtos industriais, agrícolas e propriedade intelectual.

A revisão do Nafta, que entrou em vigor em 1994, precisa ser aprovada pelo Congresso americano.

O presidente mexicano Enrique Peña Nieto afirmou em sua conta no Twitter que conversou com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, sobre o estado das negociações e expressou a importância da reincorporação do país ao acordo.

Nas últimas semanas, Estados Unidos e México mantiveram conversas para resolver as diferenças em torno da renegociação do tratado. Os desacordos na seção sobre energia, a questão do conteúdo regional nos automóveis e uma cláusula de extinção do pacto reclamada pelo governo americano travaram as negociações.