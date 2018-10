EUA negarão visto a parceiro de diplomata gay

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos passaram a negar nesta segunda-feira (1º) vistos a companheiros de diplomatas e funcionários da ONU homossexuais e obrigou os que estejam no país a se casarem até 1º de janeiro ou acharem outra forma de regularizar a situação.

A decisão, que reverte uma determinação de 2009, foi criticada por associações de direitos humanos e de pessoas LGBT, que a consideraram preconceituosa e perigosa para os representantes dos 72 países que criminalizam a homossexualidade.

O Departamento de Estado atribuiu a mudança à decisão de 2015 da Suprema Corte americana de estender os direitos de casamento dos heterossexuais aos homossexuais.

"Conforme a política do Departamento, parceiros de membros das missões permanentes ou que procurem se juntar às mesmas precisam ser casados para se qualificarem para o visto", diz um informe da missão americana na ONU entregue a outros países revelado nesta terça (2) pela revista Foreign Policy.

Na prática, serão afetados embaixadores, funcionários de embaixadas e consulados, militares estrangeiros lotados no país como adidos ou em bases militares americanas e outros, segundo a rede de televisão CNN.

O chamado visto G4 é dado a funcionários de organizações internacionais e seus familiares, incluindo filhos. O Departamento de Estado também excluiu da decisão quem esteja em união civil, limitando ainda mais o universo de companheiros de diplomatas homossexuais que seriam aceitos nos EUA.

Atualmente 24 países do mundo, incluindo o Brasil, aprovam o casamento entre pessoas do mesmo sexo, enquanto outros 28 referendam outros tipos de uniões.

Os EUA ainda condicionaram o envio de um diplomata com um parceiro do mesmo sexo à admissão de um diplomata americano na mesma situação ao país solicitante. Autoridades afirmaram que a nova política também se alinha à política aplicada a diplomatas americanos no exterior.

A medida anterior foi aprovada quando o Departamento de Estado era comandado por Hillary Clinton, adversária do atual presidente, Donald Trump, nas eleições de 2016. Na época, a intenção era evitar riscos para pessoas vindas de países que criminalizam a homossexualidade.

A alteração feita pelo governo Trump foi criticada pela Human Rights Campaign, a maior organização pelos direitos LGBTQ nos EUA.

"A Casa Branca deve voltar imediatamente a uma política inclusiva e que leve em conta os perigos enfrentados por diplomatas estrangeiros LGBTQ, funcionários da ONU e suas famílias", disse David Stacy, diretor de assuntos governamentais da ONG.

"É uma política ilegal e desnecessária que só expõe as pessoas LGBTQ ao preconceito, à discriminação e até à prisão em seus países de origem, sob a inocente aparência de alcançar a igualdade", disse Zeke Stokes, vice-presidente de programas da Aliança Gay e Lésbica contra a Difamação (GLAAD, em inglês).

Jackie Yodashkin, diretora de Assuntos Públicos da Immigration Equality, também criticou o governo.

"Não é uma surpresa que o governo negaria a dignidade de reconhecer suas relações a casais de pessoas do mesmo sexo que não podem se casar de forma segura", afirmou.