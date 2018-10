EUA vão negar visto diplomático a companheiros gays de diplomatas e funcionários da ONU

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos anunciaram que vão negar vistos diplomáticos para companheiros gays de diplomatas estrangeiros e funcionários da ONU, informou a CNN.

A mudança está válida desde segunda-feira (1º), e os companheiros que estejam hoje nos EUA terão até 31 de dezembro para deixar o país, se casar ou mudar o tipo de visto.

Na prática, ficam afetados embaixadores, funcionários de embaixadas e consultados, militares estrangeiros estacionados no país como adiados ou em bases militares americanas e outros, segundo a CNN.

O anúncio implica uma mudança de regras introduzidas em 2009.

Segundo memorando da ONU divulgado na segunda com as novas regras, "a partir de 1º de outubro de 2018, companheiros gays que acompanhem ou queiram se juntar a funcionários da ONU devem anexar prova de casamento para ser elegíveis para um visto G-4 ou devem buscar uma mudança de status".

O visto G-4 é dado a funcionários de organizações internacionais e seus familiares próximos.

Autoridades ouvidas pela CNN disseram que a mudança foi feita para equiparar os requisitos para casais heterossexuais e homossexuais.

"A mudança na política garante tratamento consistente entre parceiros do sexo oposto e do mesmo sexo, ao exigir que os parceiros do mesmo sexo, como os de sexo oposto, devem se casar para estarem qualificados a obter vistos diplomáticos derivativos", disse uma fonte do Departamento de Estado, segundo o qual uma quantidade limitada de pessoas será afetada.

Autoridades afirmaram que a nova política também se alinha à política aplicada a diplomatas americanos no exterior.