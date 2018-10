Evander, Militão e Vinicius Jr. concorrem a prêmio de melhor jogador jovem

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jornal Tuttosport anunciou nesta segunda-feira (1º) os 40 indicados ao prêmio "Golden Boy", dado pela publicação ao melhor jogador jovem da temporada. Os brasileiros Éder Militão (Porto), Evander (Midtjylland) e Vinicius Jr. (Real Madrid) foram incluídos na relação que envolve atletas com menos de 21 anos.

Desde julho, a publicação corta 20 nomes da lista a cada mês. Nesses cortes, dois brasileiros já foram retirados do prêmio: Mauro Jr. (PSV) e Léo Jabá (PAOK).

Os três brasileiros restantes, contudo, dificilmente conseguirão superar Kylian Mbappé. Atual campeão do prêmio, o francês é o favorito depois de conquistar a Copa do Mundo com a França e ser titular absoluto do PSG.

A lista dos 40 jogadores ainda conta com nomes como Justin Kluivert, da Roma, e Timothy Weah, do PSG.

O vencedor do prêmio será conhecido em dezembro, após a votação de um júri especializado. Antes disso, 20 nomes serão cortados em novembro.