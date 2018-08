Evandro rescinde com o Coritiba e é apresentado na Bulgária

Silvio Rauth Filho

O centroavante Evandro, 21 anos, rescindiu contrato com o Coritiba. O vínculo dele acabaria em dezembro. A diretoria decidiu liberá-lo gratuitamente e ficou apenas com 10% dos direitos econômicos dos jogador. Evandro acertou contrato com o CSKA Sofia, 31 vezes campeão da primeira divisão da Bulgária.

Na semana passada, o mesmo ocorreu com o centroavante Rafhael Lucas, 25 anos. Ele rescindiu com o Coritiba e, em seguida, foi apresentado como reforço do Jaguares, da Colômbia.

O CSKA disputa a Liga Europa 2018/19. Na fase preliminar, enfrenta o Admira Wacker, da Áustria. A equipe búlgara venceu o jogo de ida, em Sofia, por 3 a 0. O clube conta com três brasileiros: o ponta Henrique (ex-Paraná e Atlético-MG), o centroavante Maurides (ex-Inter) e o lateral-esquerdo Geferson (ex-Inter). O campeonato da Bulgária (2018/19) está na segunda rodada. O CSKA venceu as duas primeiras partidas e lidera a competição.

Evandro disputou oito jogos em 2018 – apenas quatro como titular. Ele marcou um gol – foi contra o Toledo, pelo Campeonato Paranaense. O jogador estava no Coxa desde 2012, quando foi aprovado para a categoria sub-15. Estreou no profissional em 2015 e deixa o clube após 41 jogos (apenas 11 como titular) e sete gols.