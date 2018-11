Evento cervejeiro promete agitar o Largo da Ordem

Serão 12 bares diferentes com 12 cervejas e tudo isso em 12 horas de evento. Leitor do Curitiba Cult

No primeiro dia de dezembro, sábado, Curitiba recebe um dos eventos mais cervejeiros do país. Em sua sexta edição, o The12Beers, tem como proposta levar mais de 300 pessoas em 12 bares, em 12 horas e tomando mais de 12 cervejas diferentes.

Baseando-se no filme “Heróis da Ressaca”, lançado em 2013, o criador do evento, Haroldo Rocha revela que a ideia do projeto é fazer com que as pessoas percorram um dos polos cervejeiros de Curitiba: o Largo da Ordem, além, claro, de aproveitarem os doze rótulos diferentes de cerveja.

Mas assim como no longa, o The12Beers não deixa tudo tão simples não. Fazendo com que os participantes percorram bem os locais, cada pessoa recebe um dia antes do evento, na Warming Up – uma espécie de esquenta para o sábado —, um mapa com todos os locais e suas cervejas. Assim, cada cervejeiro é livre para fazer seu trajeto – claro que tudo dentro das doze horas.

Ao comprar o ingresso — que variam de R$157 a R$187 —, cada participante recebe um kit que contém um mapa, uma caneca de 300ml e 12 tickets para trocar pelas cervejas.

Nunca é tarde para beber

O evento vai além do sábado. Como comentamos, existe a Warming Up que é o esquenta oficial do evento. No sábado, após beber as centenas de livros de chope, o participante ainda pode ir a festa “Heróis da Ressaca”, que acontece no domingo, dia 02.

Segundo Haroldo, a ideia veio claro, com a ajuda do filme, mas porque não juntar o útil ao agradável: “Estava eu tomando uma cerveja num dia típico curitibano e tive uma ideia. Hummm... Que tal experimentar 12 cervejas diferentes em 12 bares diferentes, tudo num mesmo dia? Assim nasceu o The12Beers”.

Para quem quiser comparecer a esta aventura cervejeira é melhor correr, pois restam poucos convites à venda. Leitores do Curitiba Cult têm desconto, basta inserir o código CuritibaCult na hora da compra. Todas as informações do The12Beers e até algumas curiosidades, você pode conferir no nosso site: www.curitibacult.com.br.

Mais barato

Black Friday com chope a R$4

Nesta sexta-feira (23), vai ser o dia de comprar muito e gasta pouco! Na Black Friday que será realizada no Garden Hambargueria, o público poderá aproveitar alguns descontos que começarão às 17h e duram até o fim da noite. Quem comparecer ao estabelecimento poderá aproveitar descontos que serão distribuídos por escalas começando às 18h até às 20h com o chope pilsen a R$4. Logo em seguida, das 20h às 22h, a porção de batata frita sairá a R$10.

Dando início a madrugada, das 22h até a meia-noite, todos os drinks estarão com 40% de desconto, com bebidas saindo a partir de R$10. Para quem ficar com fome, das 23h às 01h, o Garden Burger, o hambúrguer chefe da casa, será vendido a R$9,99. Terminando o turno, da 01h às 02h da manhã, os shots sairão a R$5.Para quem ainda quiser aproveitar ainda mais, durante toda à noite, será vendido doublé de caipiroska por R$13,90.

Promoção



Mc Donald’s terá refil de fritas e nuggets nesta sexta

Quem é fã de McFritas e McNuggets já pode comemorar! Pelo segundo ano consecutivo o McDonald’s realizará uma ação especial de Black Friday, na qual os clientes ganharão estes produtos em dobro. A promoção será válida de 23 a 25 de novembro em todos os restaurantes da rede no Brasil.

Para participar é fácil: o cliente que comprar uma McFritas média ou um McNuggets com 10 unidades (avulso ou combo) receberá uma embalagem personalizada, que poderá ser trocada por um refil dos mesmos produtos.

Fim de Ano

Getty Images/iStockphoto

Roda-gigante: aberta a partir do dia 30 na Praça Santos Andrade

Natal de Curitiba terá roda-gigante na Praça Santos Andrade

O Centro de Curitiba estará mais natalino em 2018. Além do tradicional Coral do Palácio Avenida que começa no dia 30 novembro, uma roda-gigante iluminada ganhará a Praça Santos Andrade também a partir do dia 30. O passeio será totalmente gratuito.

Além disso, no mesmo local, acontece a Feirinha Especial de Natal. Um pouco mais a frente, na Praça Osório, outra feirinha também aberta. Ao todo, Curitiba receberá mais de 70 atrações natalinas em 2018.