Evento da Harley Davidson realiza o Circuito Lama, Chope e Brasa neste sábado

Redação Bem Paraná, com assessoria

Neste sábado (14), das 9h até 18h, o Circuito - Lama, Chope e Brasa, localizado na Usina 5, em Curitiba, promove o Garage Sale n`Racing, em parceria com a The One Harley-Davidson, com vários descontos especiais em acessórios, peças e boutique da marca. A ação, que faz parte do 3º Dirty Day, contará com o famoso café da manhã da The One; baterias da prova Flat Track, com equipes oficiais do Circuito; shows a Banda de Um Homem Só, com Ivan Halfon e Davi Henn; food trucks; bar com promoções exclusivas; entre outras atrações.

Durante todo o dia, a The One estará com a promoção exclusiva em comemoração do Dia Mundial do Rock. A cada R$150,00 em compras durante o Garage Sale, ganha na hora um ingresso exclusivo para o Dia Mundial do Rock Festival Crossroads, que também acontece na Usina 5.

Na oportunidade a marca Ducati, pela primeira vez no Brasil, colocará seu modelo Scrambler para os primeiros testes na pista de Dirty Track com intenção de criar uma nova categoria para o BMS Motorcycle, que acontecerá em agosto.

A entrada e o estacionamento para motos e carros são gratuitos e para quem adquirir um ingresso para o BMS Motorcycle, maior e mais democrático evento duas rodas do Sul do País, que ocorre entre os dias 17 e 19 de agosto, ganha na hora um chopp da Heineken.

Serviço:

Garage Sale n` Racing

The One Harley-Davidson

Data: 14 de julho – Sábado

Horário: 9h até 18h

Local: Circuito - Lama, Chope e Brasa.

(Rua Orestes Camilli, 186 - Prado Velho)

Entrada Gratuita

Classificação: Livre.