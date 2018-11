Evento de criatividade e inovação no RJ anuncia produtor de 'Shrek' e especialistas em células-tronco

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dedicada a promover debates sobre criatividade e inovação para público das áreas de audiovisual, música, mídia, ciência e tecnologia, a conferência Rio2C - Rio Creative Conference anunciou nesta quinta (29) sua programação para 2019.

Entre 23 e 28 de abril, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, a segunda edição do evento promoverá seminários e painéis sobre temas como tecnologia financeira, inteligência artificial, engajamento de clientes através da música e nanotecnologia.

Em 2018, o evento atraiu 18.000 visitantes e reuniu 500 palestrantes e mil empresas. Neste ano, a lista de convidados inclui Aron Warner, produtor da franquia "Shrek" e vencedor de um Oscar de melhor filme de animação, em 2002.

Também falarão no evento o roteirista Patrick Somerville, criador da série "Maniac", da Netflix, e Ricardo Penzin, diretor da sede brasileira do Hyperloop Transportation Technologies, empresa que desenvolve um sistema de transporte de carga e passageiros em cápsulas de alta velocidade.

Entre as novidades desta edição está o Brain Space, área dedicada a projetos e debates sobre o funcionamento do cérebro humano e oportunidades de otimizar funções mentais. Esse polo terá as participações de nomes como Alan Macy, designer biomédico e artista, fundador da Biopac Systems, e Sidarta Ribeiro, diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Outra atração do Rio2C será o Festivalia, um encontro de festivais independentes brasileiros que vai promover shows e debates entre diretores, programadores e artistas.

Os ingressos variam de R$ 100 a R$ 2.100 e estão à venda no site www.rio2c.com.br.