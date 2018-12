Evento de Natal promete arrecadar toneladas de alimentos no sábado

Neste sábado (08), a solidariedade tomará conta da Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico de Curitiba.

O evento “Natal Solidário”, comandando pelo padre Reginaldo Manzotti promete reunir uma multidão e arrecadar toneladas de alimentos que serão destinados as famílias carentes. O evento começa às 12h e vai até às 21h30 e é aberto ao público.

O evento que foi criado pelo Padre Manzotti receberá neste ano grandes nomes do mundo cultural para deixar a programação ainda mais bonita: Fat Family, Trio Dechris, Isabela Huk e a dupla Marcos e Rogério. Os participantes são convidados a doar 1kg de alimento não perecível e/ou um brinquedo e em troca ganharão uma vela de Natal.

O Natal Solidário em números:

- A primeira edição aconteceu em 2003, em frente à Catedral de Curitiba. Neste ano, o evento chega em sua 15ª edição e faz parte do calendário oficial de eventos do Estado.

- Serão mais de 300 pessoas trabalhando entre voluntários e funcionários;

- São mais de 7 dias de montagem e desmontagem de toda a estrutura;

- Em todos os eventos já foram arrecadadas mais de 8 mil toneladas de alimentos;

- Entre os artistas que já participaram estão Thiaguinho, Lucas Lucco, Gustavo Mioto e Thaeme & Thiago.

O evento tem o apoio cultural do Curitiba Cult.

Coolritiba: Em sua terceira edição, evento ganha dois dias e headliners de peso

Coolritiba 2019: Festival terá dois dias e Los Hermanos como headliner

Maio já está aí. O ano de 2019 já está aí. Pela primeira vez, o Festival Coolritiba terá dois dias. O evento que chega a sua terceira edição acontecerá nos dias 10 e 11 de maio, na da Pedreira Paulo Leminski. Como headliners ninguém menos que Los Hermanos e Jorge Ben Jor. Os ingressos para esta edição estarão à venda a partir de sábado (08), em pré-venda para clientes ELO e na segunda, para o público em geral. Os valores estão a partir de R$120.

Além das atrações citadas ali em cima, completam o line up do festival: Natiruts, Criolo, Silva, 1 Kilo, Vintage Culture, Flora Matos, Far From Alaska, Mulamba, Machete Bomb, Tiê e Letrux. Segundo a produção, outros nomes ainda serão divulgados.

Paul McCartney: após 26 anos o cantor está de volta à capital para turnê inédita



Paul McCartney em Curitiba: ingressos à venda

Ele está de volta! Após 26 anos, Sir Paul McCartney retorna a Curitiba para única apresentação, no Estádio Couto Pereira. O show acontecerá no dia 30 de março, sábado, e faz parte da ‘The Freshen Up Tour‘. Os ingressos estão à venda pela Tickets For Fun a partir de R$130. Até o fechamento desta edição, o setor Cadeira Pro Tork já estava esgotado.

Além da capital paranaense, Paul ainda passará por São Paulo, no dia 26 de março e Santiago e Buenos Aires.

Britney Spears: Evento encerra as festas do ano junto com o Soviet

Britney Spears hoje no Soviet Pop Club

O aniversário de Britney Spears inspira a festa de hoje no Soviet. O club realiza a Soviet Pop Club: It’s Britney Bday, a partir das 23h. A noite em destilados nacionais em dose dupla, e entre as 2h e 3h, duas doses de Jose Cuervo pelo preço de uma. A entrada de R$ 25 sai a R$ 15 com nome na lista amiga do Soviet App até 1h, e estudantes pagam R$ 10 até meia-noite.