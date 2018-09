Evento de recrutamento incentiva empresas e profissionais do mercado digital

Mario Akira

Aconteceu no último dia 5 de setembro o primeiro Recruiting Day, evento criado pela Digital House, hub de educação para a formação de profissionais de alta performance para o mercado digital, que levou mais de 30 empresas até o campus da instituição para disputarem os alunos de tecnologia. Na ocasião, foram oferecidas mais de 500 vagas para cerca de 150 candidatos.

Formandos dos cursos de Marketing Digital, Desenvolvimento Mobile Android e Desenvolvimento Web Full Stack foram concorridos por empresas como iFood, Movile, Revelo, Sem Parar, Banco Pan, GE, Votorantim e outros. "Estou andando e sendo praticamente puxado pelos recrutadores. Essa inversão de papéis é muito boa, estou adorando", comentou Gregory Lima, de 29 anos, aluno do curso de Web Full Stack.

A mentora de carreiras da Digital House, Andrea Tedesco, esclarece que essa inversão de papéis é um modelo que surge da necessidade das empresas em encontrarem pessoas alinhadas à cultura da organização e grande potencial de desenvolvimento. "Os impactos causados pela velocidade exponencial de mudanças no mercado de trabalho são, ao meu ver, um dos importantes pilares dessa inversão de papéis", analisa.

Gregory, que foi abordado pelas empresas Movile, iFood, Avanade, Omiexperience, Beijaflore e Banco Pan, expôs que as empresas (iFood, Avanade e Omiexperience) que teve mais identificação vão entrar em contato com ele para conversarem mais sobre as vagas e a possível contratação. "O Recruiting Day está disponibilizando um ambiente totalmente diferente do tradicional. Isso é bom, pois nos ajuda a entrar no mercado digital de uma forma mais leve, sem aquela pressão que acontece em entrevistas de emprego", contou durante o evento.

Isabela Meleiro, de 28 anos, que é jornalista e está se formando em Marketing Digital pela Digital House, explica que o curso é um grande agregador profissional em seu currículo, pois sempre quis integrar comunicação com gestão e marketing. "Diante disso, eu, que já falei com 10 empresas, encontrei três empresas (Omiexperience, Revelo e Zôdio) exatamente com meu perfil. Eles já estão com meu currículo e perfil do LinkedIn. Estou muito animada com as oportunidades".

Uma boa curiosidade identificada pela Digital House é que os alunos começam a receber mais propostas de emprego quando adicionam em seus perfis no LinkedIn que estudam na instituição. "Muitos alunos têm vindo até mim para dizer que estão recebendo mais ofertas de vagas depois de adicionarem a DH como ensino. Isso mostra que a escola tem um nome importante no mercado e consegue preparar bons profissionais para o mercado digital", explica Edney InterNey Souza, diretor acadêmico.

E o clima era muito bom também para as empresas. Segundo o recrutador do Banco Pan, Marcell Garabito, o papel da Digital House é muito importante, tanto para os alunos quanto para as empresas que atuam com tecnologia, pois mostra para esses novos profissionais da área como o mercado age e os apresenta para as corporações, que têm bastante dificuldade em encontrar gente capacitada.

"Com esse tipo de iniciativa, nós do Grupo Pan, por exemplo, conseguimos desenvolver quem já está na empresa e trazer pessoas novas para aprenderem conosco e se moldarem ao mercado tecnológico. É bom poder olhar o início da carreira dos profissionais, faz toda a diferença", ressaltou Marcell.

O Recruiting Day acontecerá com frequência na Digital House, o que significa que ainda há chances para quem ainda está em busca de uma oportunidade para trabalhar no emprego dos sonhos. Todos os meses abrem novas turmas na Digital House, e os cursos duram cerca de cinco meses - prazo suficiente para formar analistas nas áreas de Desenvolvimento Web Full Stack, Desenvolvimento Mobile Android, Marketing Digital, Experiência do Usuário (UX), Gestão de Negócios Digitais, Data Science e Data Analytics. Além disso, a escola promove eventos, workshops e encontros gratuitos para ajudar a orientar quem ainda não sabe que carreira seguir.

Sobre a Digital House

Fundada em 2015 na Argentina, a Digital House é um hub de educação para a formação de profissionais de alta performance para o mercado digital. Em São Paulo desde abril de 2018, oferece 11 cursos intensivos e presenciais (Desenvolvimento Web Full Stack, Desenvolvimento Mobile Android, Marketing Digital, UX Design, Gestão de Negócios Digitais, Data Science, Data Analytics, Digital Immersion Program, Digital Marketing Immersion, Digital Talent Program e E-commerce), além de diversos eventos gratuitos.