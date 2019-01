Evento debate relações de Brasil e Reino Unido

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O King's College de Londres e a Faap realizam nos dias 1º e 2 de fevereiro a quarta edição do evento Conversa, com o objetivo de debater tópicos de interesse do Brasil e do Reino Unido.

Os debates, em São Paulo, tratarão das possibilidades de colaboração de Brasil e Reino Unido nos negócios, na política externa e em educação.

Entre os painelistas estão Mark Prisk, representante do Reino Unido para comércio no Brasil e membro do parlamento britânico, e o economista e diplomata brasileiro Rubens Ricupero.

A abertura fica a cargo de Alan Charlton, ex-embaixador do Reino Unido no Brasil e fundador do Conversa. A edição anterior do evento aconteceu em maio de 2017 no King's College.

Em 2018, o Reino Unido foi o 17º principal destino das exportações brasileiras. Os britânicos compraram US$ 3 bilhões em produtos do Brasil e venderam US$ 2,2 bilhões.