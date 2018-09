Evento marca 20 anos da Associação Caatinga ao falar sobre conservação

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir desta sexta-feira (14), jornalistas, artistas, acadêmicos e formadores de opinião se reúnem na Reserva Natural Serra das Almas, entre Crateús (CE) e Buriti dos Montes (PI), para a terceira edição do evento 'Somos Todos Caatingueiros', que marca o início da comemoração dos 20 anos da Associação Caatinga, que integra a Rede Folha de Empreendedores Socioambientais.

Até o domingo (16), o grupo participará de atividades focadas no conhecimento e na importância da preservação do bioma. A programação começa com uma caminhada nas trilhas da reserva para conhecer de perto a fauna e a flora local.

O chef Timóteo Domingos, conhecido como “chef do sertão” e criador do Gastrotinga, irá cozinhar um típico almoço nordestino para degustação dos presentes, que será seguida de de uma roda de conversa sobre a Caatinga.

O evento faz parte do projeto No Clima da Caatinga, realizado desde 2011 para aliar preservação ambiental com geração de renda e melhoria da qualidade de vida de comunidades rurais que habitam o bioma.