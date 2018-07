Evento no ABC paulista reúne fornecedores e descontos para noivos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Noivos do ABC paulista e os que pretendem se casar em um espaço com toque de natureza próximo a São Paulo podem visitar o 11° Workshop dos Sonhos, na Chácara e Buffet Recanto dos Sonhos, nesta sexta (20), das 17h à 0h.

O evento recebe fornecedores da região com a proposta de apresentar tendências do setor para 2019 e itens com descontos. As noivas que estiverem presentes participam de sorteios e concorrem a locação de vestido e a uma viagem de lua de mel para o Nannai Resort Spa, em Pernambuco.

Entre os expositores estarão serviços como orquestra, assessoria e cerimonial, ateliê de vestidos de festas, doces, bar de drinques, banda, entre outros. O local abriga espaço coberto para cerimônia e ao ar livre, além de pista de dança e salão de festas.

Entrada da Chácara e Buffet Recanto dos Sonhos, no ABC paulista

Chácara Recanto dos Sonhos

Rua José Farhat, 169, Bairro dos Fincos, Riacho Grande

tel.: (11) 4101-7490 / (11) 9.7188-7490

e-mail: [email protected]