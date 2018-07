Evento no Santa Mônica Clube de Campo celebra o Dia do Amigo

Da Redação Bem Paraná com assessoria

No dia 21 de julho, o Santa Mônica Clube de Campo promove o Jantar da Amizade, no Salão CTB. O evento, em comemoração ao Dia do Amigo, reúne aqueles que são tão chegados quanto irmãos para brindar a vida, a alegria e o companheirismo. O jantar será servido às 21h e o baile começa às 22h40. A animação da noite ficará por conta da Tático Banda com performances e terá presença especial do Homem Led. Outra atração especial será o Stand-up Comedy com o humorista Cadu Scheffer do Tesão Piá.

Para combinar com estação do ano, será servido um menu especial de sopas, elaboradas com todo o cuidado pelo Buffet Catrin.

SERVIÇO:

Data: Dia 21 de julho - Sábado

Local: Salão CTB - Santa Mônica Clube de Campo

Animação: Tático Banda contará com a presença especial do Homem Led.

Atração especial: Stand-up Comedy com o humorista Cadu Scheffer do Tesão Piá.

Programação:

21h - Jantar

22h40 - Baile

00h30 - Stand-up Comedy

Valores:

R$ 70,00 associado e convidado