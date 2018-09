Marcha das Bicicletas acontece neste sábado em Curitiba

Redação Bem Paraná

Neste sábado (22), é comemorado o Dia Mundial sem Carro. Pensando nisso, a equipe do Bicicletada Curitiba criou, no Facebook, o evento "Marcha das 2018 Bicicletas". O objetivo é conscientizar o público e incentivar o uso do veículo.

A concentração acontecerá na Praça Santos Andrade, a partir das 14h00, com saída às 15h00. Segundo a descrição da página do evento, a intenção é fazer com que todos olhem nos olhos um dos outros, e promover a união entre os bicicleteiros de plantão.

Maiores informações você pode conferir na página da Marcha, no link: https://www.facebook.com/events/1000194156809036/