A médica radiologista do Hospital Santa Cruz de Curitiba-PR, especializada em radiologia mamária, Dra. Maria Helena Louveira, foi escolhida para representar o Paraná no LATAM Meeting Users Hologic em Danbury, nos Estados Unidos. O evento aconteceu nos dias 21 e 22 de junho.

Top OpenCorps

A Accenture é a primeira colocada entre as TOP OpenCorps doRanking 100 Open Startups Brasil 2018, promovido pelo movimento 100 Open Startups. As homenageadas nessa categoria são as empresas que mais tiveram contratos firmados com startups no período.

Celular

O Correios Celular será lançado oficialmente nesta sexta-feira (6), em Curitiba. O evento ocorrerá na agência da Rua Marechal Deodoro, 298, no Centro da capital, às 10 horas, e contará com as presenças do presidente dos Correios, Carlos Roberto Fortner; do vice-presidente de Operações, Miguel Martinho, e do superintendente estadual de Operações, Paulo Kremer. A proposta do “Correios Celular” é atender os clientes que buscam serviços simples, práticos e prestados com transparência.

Fórum

Nos dias 07 e 08 de julho, a capital paranaense recebe o III Fórum de Economia Criativa. O objetivo é difundir o intercâmbio de conhecimento, desenvolvimento técnico e geração de novos negócios, trazendo profissionais reconhecidos no Brasil para uma interlocução em diversos setores, de uma forma dinâmica e divertida. O fundador e presidente do Instituto Legado e sócio do escritório Marins Bertoldi Advogados, James Marins, é um dos 12 articuladores convidados para debater a economia criativa no campo das experiências sensoriais.

Selo

Após um ano sendo avaliado por turistas ocultos e equipe técnica especializada do Sebrae/PR, o Veg e Lev recebe o Selo de Qualidade Turismo do Paraná 2018. O selo é válido por um ano – até o mês de abril de 2019.

Cantor

* Paulo Miklos, cantor com 38 anos de carreira, comanda pocket show gratuito em Curitiba no dia mundial do rock (13/7). A apresentação acontece no Shopping Curitiba e faz parte do projeto musical Conexão Shopping Curitiba, em parceria com a Rádio Transamérica Light.

Férias

* O Shopping Mueller preparou uma programação especial para as famílias nas férias de inverno. Entre os dias 5 a 29 de julho, o evento inspirado no filme “Os Incríveis 2” da Disney.Pixar estará no Shopping Mueller para divertir toda a família.

Famílias II

O Shopping Jardim das Américas traz pela primeira vez a Arena Pipoca Gourmet. A atração começa dia 5 de julho e permanece até 29.