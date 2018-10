Eventos celebram aniversário de Gandhi com caminhada e cultura indiana em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta terça (2), às 19h, o Sesc Vila Mariana recebe a 125ª edição do Fórum do Comitê da Cultura de Paz e Não Violência, para celebrar os 150 anos de nascimento de Mahatma Gandhi (morto em 1948) e também o Dia Internacional da Não Violência.

O evento é promovido pela Associação Palas Athena, pelo Centro Cultural Swami Vivekananda, pelo Sesc e pelo Consulado Geral da Índia.

O fórum será realizado no teatro do Sesc e terá palestras com o cônsul geral da Índia, Vijay Singh Chauhan, e o presidente da Associação Indiana no Brasil, Shoblan Saxena.

Haverá também apresentações de mantras, com Laryssa Frezze e Silva, de músicas e danças indianas, com Ratnabali Adhikari e Andrea Prior, além de trechos do monólogo "Um líder servidor", com o ator João Signorelli.

Na entrada do teatro estarão expostas fotos que mostram a trajetória de Gandhi, imagens que no ano passado foram mostradas no Palas Athena para comemorar os 70 anos da independência indiana.

A artista Shirlepe Lopes vai interagir com os os presentes na entrada do teatro por meio da apresentação "Fiando algodão - a roca como símbolo de autossuficiência".

O evento tem entrada gratuita e os ingressos devem ser retirados a partir das 14h de terça em qualquer unidade do Sesc em São Paulo (exceto Itaquera, Interlagos e Parque Dom Pedro 2º). A retirada é limitada a dois ingressos por pessoa.

O Sesc Vila Mariana fica na rua Pelotas, 141, em São Paulo.

Outro evento para celebrar o aniversário de Gandhi e o Dia Internacional da Não Violência é a Caminhada pela Paz, organizada pelo Centro Cultural Swami Vivekananda.

Ela acontece também nesta terça, às 9h30, com início na avenida Paulista, 925, e chegada na praça Túlio Fontoura, próxima ao parque Ibirapuera, onde uma há uma estátua do líder indiano. No local será feito um tributo à Gandhi, com flores.

O ator João Signorelli, que interpreta o indiano, vai liderar a caminhada.