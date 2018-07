Eventos gastronômicos movimentam o Litoral durante o fim de semana

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O movimento nesse fim de semana (13 a 15) para o Litoral é grande entre o trecho Curitiba-Litoral da BR-277 e as PRs 508 e 407. O motivo para o movimento alto de veículos durante o fim de semana é devido o Festival Sabores do Litoral que começou no dia 29 de junho e encerrará no dia 29 desse mês. “Ainda nesse fim de semana, além do Sabores do Litoral há o início da Festa da Tainha na Ilha do Mel-PR”, explica o gerente de Atendimento ao Usuário e Engenharia da Ecovia, Fabiano Medeiros. Com isso, a expectativa da concessionária é de que 65 mil veículos circulem nos dois sentidos da rodovia de sexta até o domingo.

No retorno para Curitiba, a concessionária prevê maior tráfego de veículos no período da tarde de domingo (15). A partir das 17 horas, são esperados 1,7 mil veículos/hora na rodovia e, entre 20h e 21h, o movimento atinge o pico do dia, com 1,2 mil veículos retornando do litoral paranaense.