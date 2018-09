Eventos sobre ensino superior debatem desafios do setor no país

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os desafios enfrentados pelos sistemas de ensino superior do Brasil e do mundo serão o mote do seminário Desafios do Ensino Superior, promovido pela Folha de S.Paulo, e do 20º FNESP (Fórum Nacional do Ensino Superior Particular), organizado pelo Semesp (sindicato das mantenedoras), ambos realizados na última semana de setembro em São Paulo.

A jornalista Liz McMillen, editora do The Chronicle of Higher Education, principal publicação voltada para o universo do ensino superior dos Estados Unidos, participará dos dois eventos. No seminário da Folha de S.Paulo, ela fará palestra sobre as principais tendências do setor em seu país, e no FNESP falará sobre a crise do diploma e as profissões do futuro.

O Seminário Desafios do Ensino Superior, que tem patrocínio da Unip, reunirá especialistas para discutir temas como o financiamento do ensino superior público brasileiro e os mecanismos de inclusão de alunos de baixa renda no sistema, além de métodos de avaliação e o Ranking Universitário Folha.

Entre os confirmados estão Luiz Cláudio Costa, presidente do Observatório de Rankings Acadêmicos e de Excelência IREG, ligado à Unesco, Marcelo Knobel, reitor da Unicamp, e Janguiê Diniz, fundador do grupo Ser Educacional e presidente da Abmes (Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior).

Já os debates do FNESP se debruçarão sobre as inovações tecnológicas da quarta revolução industrial, abordando questões como o uso da inteligência artificial na inovação do setor, a educação na Indústria 4.0 e a comunicação digital para as novas gerações.

Participarão das mesas nomes como Thomas Philbeck, diretor de estudos de ciência e tecnologia do Fórum Econômico Mundial, Stefanie Lindquist, vice-reitora da Arizona State University, e José Pastore, sociólogo e professor da FEA-USP.

Os ingressos para o FNESP custam R$ 2.350 para o público geral, enquanto associados à entidade pagam R$ 1.660. O evento será nos dias 27 e 28 de setembro (quinta e sexta-feira) a partir das 9h no World Trade Center de São Paulo (avenida das Nações Unidas, 12551).

Gratuito, o Seminário Desafios do Ensino Superior acontece no dia 26 de setembro, às 9h, no teatro da Unip Paraíso (rua Vergueiro, 1.211). É possível se inscrever no site Folha Eventos (http://eventos.folha.uol.com.br).