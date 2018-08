Eventos transformam o sábado no dia do vinil na Capital

Da Redação Bem Paraná

A Feira Vinil Vivo chega na sua décima edição em parceria com a Nova Garagem em uma data especial: a véspera do Dia dos Pais. Além de todo o acervo de discos e lembranças vintage da loja inteira, quem vier vai poder conferir expositores de vinil do Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Mas não será o único. O Centro Europeu também promove no sábado a 2ª edição do Bazar de Vinil. Curitiba é considerada atualmente uma das capitais do vinil no País.

Os encontros de colecionadores dos bolachões costuma atrair milhares de pessoas, o que faz de Curitiba uma cidade polo tanto para colecionadores quanto para a indústria do vinil.

A10ª Feira Vinil Vivo também apela para o Dia dos Pais, no domingo, oferecendo um vinil como presente. “Tem o lado musical e tem o lado pessoal também. Dar um disco do artista preferido de seu pai é um sinal de que o filho se importa e conhece muito bem o seu velho”, diz o jornalista e organizador do encontro Aroldo Glomb. A feira vai das 10 ás 18 horas na Nova Garagem, na Rua México, 808, Bacacheri.

Aimec

O evento co Centro Eurpeu é uma promoção da Academia Internacional de Música Eletrônica do Centro Europeu – Aimec. O 2º Bazar de Vinil AIMEC vai disponibilizar discos novos e usados de House, Techno, Trance, Rap, Brasilidade, R&B, Funk e Soul. Os produtos serão comercializados por preços a partir de R$ 10. O evento contará ainda com a apresentação dos DJs Popson, Matheus B, Schasko, Fabbio, BJ Bill e Baqta, que vão tocar apenas com discos de vinil.

O bazar será realizado na sede do Centro Europeu – AIMEC (Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1525), das 14 às 20 horas.