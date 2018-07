Everton anuncia a contratação do atacante Richarlison, ex-Fluminense

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após três dias de negociações com o Watford, o Everton anunciou a contratação do atacante Richarlison nesta terça-feira (24). O brasileiro de 21 anos foi oficializado por meio do Twitter do clube e assinou contrato até junho de 2023 com o time de Liverpool.

Contratado pelo Watford há um ano do Fluminense, Richarlison mostrou ansiedade para trabalhar novamente com o técnico português Marco Silva, que assumiu o comando do Everton recentemente.

"Eu quero ter muito sucesso com o Everton. Acho que vai ser importante estar aqui com o Marco Silva de novo. Eu aprenderei mais porque ainda estou aprendendo como jogador e pretendo me desenvolver e crescer aqui."

Em sua primeira entrevista ao site oficial do clube, o atacante afirmou que sua ida ao clube pode ajudá-lo a ser convocado por Tite. "Eu me desenvolvi muito bem com ele enquanto ele estava comigo no Watford. Foi muito bom trabalhar com ele e um dia acredito que ele pode me ajudar a ser selecionado para o Brasil na seleção. Mas isso é para o futuro e meu presente está aqui com o Everton. Eu quero que meus sonhos se tornem realidade aqui em um dos maiores clubes da Inglaterra."