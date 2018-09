Everton diz que golaço do Grêmio foi 'improviso': "Pensei em girar"

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio venceu o Fluminense neste sábado (29) graças a um golaço de Everton. No último minuto do jogo no Rio de Janeiro, o 'Cebolinha' fez de calcanhar o gol que determinou o 1 a 0. Depois da partida, o atacante disse que tratou-se de uma ação de improviso, já que ele tinha pensado em outra jogada.

"Foi no improviso. Recebi a bola de costas e pensei girar, em dominar girando. Mas o goleiro apareceu rápido e improvisei de calcanhar", disse.

Após receber de Thonny Anderson, Everton tinha o gol pela frente, mas goleiro Julio Cesar fechava o ângulo para o chute. Rapidamente, o jogador convocado por Tite para seleção brasileira deu de calcanhar e colocou na rede.

Everton começou a partida no banco de reservas. Renato Gaúcho optou por usar o time alternativo, priorizando a Libertadores e o duelo da próxima terça.

"No Rio é muito difícil jogar, mas conseguimos a vitória e colamos nos líderes", completou Everton.

Com a vitória, o Grêmio pula para o terceiro lugar na classificação do Brasileiro e soma, agora 50 pontos. Na próxima rodada terá pela frente o Bahia, sábado, às 21h (de Brasília), na Arena. Antes, porém, encara o Tucumán, terça-feira, em jogo de volta das quartas de final da Libertadores.