Everton é cortado por lesão e Tite chama Lucas Moura para amistosos

Folhapress

LONDRES, REINO UNIDO (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Everton, que havia deixado o jogo do Grêmio contra o Bahia no último sábado (6) por lesão, acabou cortado da seleção brasileira nesta segunda-feira (8).

Para o seu lugar, o técnico Tite convocou Lucas Moura, do Tottenham (ING), que assim será opção para os amistosos contra Arábia Saudita na próxima sexta-feira (12) e Argentina no dia 16.

Segundo o coordenador de seleções, Edu Gaspar, Lucas se apresentará já nesta segunda para o primeiro treino, que, coincidentemente, será realizado no CT de seu atual clube.

O Brasil treinará no CT do Tottenham, mesmo local utilizado na preparação para a Copa do Mundo da Rússia, até quarta-feira (10), quando embarca para a Arábia Saudita, local dos amistosos.

"O Lucas se apresentará até o horário do jantar. Trata-se de um atleta que monitoramos desde quando atuava pelo Paris Saint-Germain e queremos aproveitar esse ciclo de observações. Conversamos hoje [segunda] pela manhã com dirigentes do clube que entenderam a importância da convocação para o atleta e para a Seleção e liberaram o Lucas para os próximos jogos", disse Edu.

Sobre Everton, o comunicado da CBF informa que uma lesão muscular na região posterior da coxa direita impossibilita sua participação na preparação para os jogos. O Grêmio ainda não se manifestou sobre o prazo para recuperação do atacante.

Esta é a primeira convocação de Lucas Moura desde que Tite assumiu a seleção em 2016. O jogador tem atuado com regularidade no Tottenham na atual temporada.