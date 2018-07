Everton é liberado, e Grêmio terá força máxima contra o Flamengo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Everton, do Grêmio, está liberado para enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira, às 21h45, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O jogador havia sido vetado dos treinos do time gaúcho por causa de uma conjuntivite e do risco de contágio a seus companheiros.

No entanto, ele foi liberado para treinar normalmente nesta segunda-feira e não deve ser problema para a partida que acontece na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A dúvida do técnico Renato Gaúcho está no companheiro de ataque dele. André e Jael disputam a posição.

Outros problemas do Grêmio estavam na defesa. Os laterais Léo Moura e Cortez estavam em recuperação de contusão muscular, mas devem voltar ao time.

Os jogadores do time principal do Grêmio descansaram no último fim de semana. Depois da vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo na quarta-feira passada, Renato Gaúcho preservou seus titulares e mandou uma formação reserva para enfrentar a Chapecoense, em Santa Catarina, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado foi 1 x 1.

Como existe por parte do Grêmio uma predileção pelos torneios em formato de "mata-mata", a equipe que vai a campo nesta quarta-feira deve ter a seguinte escalação: Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Cícero, Ramiro, Luan; André (Jael) e Everton.