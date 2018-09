Everton e Maicon reforçam time reserva do Grêmio contra o Fluminense

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio que enfrentará o Fluminense será reserva, mas com dois importantes reforços. Maicon e Everton estão relacionados e serão alternativas para o jogo da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Rio de Janeiro. Pelo menos um deles deve começar a partida.

A presença de Everton na delegação que chegou ao Rio na noite desta quinta-feira (27) é, em certa medida, uma surpresa.

Everton treinou com boa parte do elenco na quarta, mas é o principal jogador do Grêmio no ano e não será preservado antes do segundo jogo com o Atlético Tucumán-ARG, pelas quartas de final da Libertadores.

Alisson também irá atuar. O camisa 23 foi decisivo contra Estudiantes e no jogo de ida com o Atlético Tucumán-ARG, mas não pode ser considerado titular. Na partida de ida das quartas de final, ele atuou pelas ausências de Jael e André -lesionados.

Maicon, por outro lado, era um reforço certo. Suspenso na Libertadores, o capitão atuará no estádio Nilton Santos para dar mais poder ofensivo ao time suplente. Por outro lado, o Grêmio confirmou que não irá preservar Walter Kannemann. O zagueiro está pendurado e se receber amarelo contra o Tucumán, fica fora de um provável jogo de ida da semifinal da Libertadores.

O último treinamento do Grêmio em Porto Alegre foi realizado, na maior parte do tempo, com portões fechados. Nesta sexta-feira, o time faz uma atividade derradeira antes do jogo com o Flu no Ninho do Urubu.

Renato Gaúcho deve escalar a seguinte equipe no sábado: Paulo Victor; Leonardo, Paulo Miranda, Bressan e Marcelo Oliveira; Maicon, Thaciano, Alisson, Jean Pyerre (Douglas) e Everton; Thonny Anderson. Também estão relacionados: Bruno Grassi, Madson, Juninho Capixaba, Kaio, Matheus Henrique, Pepê e Vico.