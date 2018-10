Everton evolui após lesão e aumenta chances de jogar contra o River

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Se Luan virou dúvida em virtude de lesão na sola do pé direito, Everton corre na outra direção. Depois de recente reavaliação médica, o meia-atacante do Grêmio deu sinais de evolução em recuperação de lesão muscular e gera otimismo para o próximo jogo contra o River Plate (ARG), partida de ida da semifinal da Libertadores, na próxima terça-feira (23).

Artilheiro do Grêmio no ano, com 18 gols marcados, Everton passa a ter grande chance de iniciar o duelo no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

O otimismo é fruto de uma melhora no quadro clínico de Everton, que tem histórico de recuperação antes do previsto. O camisa 11 faz tratamento para lesão de grau dois (em uma escala onde três é o estado mais grave) no músculo posterior da coxa direita.

Everton saiu ainda no primeiro tempo do jogo contra o Bahia no dia 6 de outubro e virou dor de cabeça para Renato Gaúcho desde então. O tratamento de fisioterapia deu sinais positivos e, agora, o quadro é visto como muito favorável.

Na semana passada, o meia-atacante era a maior preocupação da comissão técnica para o jogo na capital argentina. Mais problemático até do que a situação de Ramiro, com lesão no ligamento colateral lateral do joelho direito. Agora, esse status está com Luan.

Luan saiu na metade do segundo tempo da partida diante do Palmeiras no último domingo (14), com novo relato de fascite plantar. A lesão acompanha o meia-atacante desde os anos nas categorias de base e motivou exame de imagem na segunda-feira (15) à tarde.

A análise clínica em Luan confirmou ruptura da fáscia plantar, ou seja, do ligamento que use o calcâneo (osso do calcanhar) aos dedos. O Grêmio já iniciou tratamento conservador, com medicação, gelo e repouso, e aguarda evolução do quadro e atualização sobre o desconforto. A tendência é que o camisa 7 viaje à Argentina.

O jogo de volta entre River Plate e Grêmio será em 30 de outubro, a partir das 19h30 (de Brasília) —mesmo horário do duelo de ida—, em Porto Alegre. O vencedor do duelo encara Boca Juniors (ARG) ou Palmeiras na final da Libertadores.